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В Башкирии вырастет плата за питание в детских садах

В Башкирии вырастет плата за питание в детских садах

18:58, 27 окт 2021

С 1 ноября 2021 года стоимость питания в день составит 151 рубль. Ранее было 126 рублей в день на ребенка. За 21 день стоимость составит 3 171 рубль.

Родителя предоставляется компенсация части родплаты. На одного ребенка 20% составит 349,83 рубля, на второго — 50% — 874,58 рублей, на третьего и последующих 70% и составит 1224, 41 руб.

От родительской платы освобождены родители детей-инвалидов, законные представители детей-сирот. Льгота в размере 50 процентов предоставляется малоимущим семьям, и семьям с детьми-инвалидами.

На разницу стоимости в меню будут внесены изменения — дополнительно вводится компот, кисель, соки, фрукты — не менее двух раз в неделю.

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Источник: Моя Уфа
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