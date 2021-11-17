В столице Башкирии обнаружили колбасу с геном африканской чумы свиней
18:15, 17 ноя 2021
В Уфе 17 ноября уничтожена колбасная продукция, поступившая из Мордовии, в которой был выявлен геном африканской чумы свиней. Об этом сообщает Управление ветеринарии республики.
Согласно требованиям ветеринарного законодательства, такая продукция признаётся опасной и подлежит обязательному уничтожению.
Отмечено, что выявить поступление в республику сомнительной продукции позволила система ФГИС «Меркурий», с помощью которой были оформлены сопроводительные документы.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в Серафимовский детский дом – интернат поступило фальсифицированное масло. О нарушении сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики.
Источник:
ufa.aif.ru
Читайте также