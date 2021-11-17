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В столице Башкирии обнаружили колбасу с геном африканской чумы свиней

В столице Башкирии обнаружили колбасу с геном африканской чумы свиней

18:15, 17 ноя 2021

В Уфе 17 ноября уничтожена колбасная продукция, поступившая из Мордовии, в которой был выявлен геном африканской чумы свиней. Об этом сообщает Управление ветеринарии республики.

Согласно требованиям ветеринарного законодательства, такая продукция признаётся опасной и подлежит обязательному уничтожению.

Отмечено, что выявить поступление в республику сомнительной продукции позволила система ФГИС «Меркурий», с помощью которой были оформлены сопроводительные документы.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в Серафимовский детский дом – интернат поступило фальсифицированное масло. О нарушении сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: новости Уфы
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