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В Башкирии при производстве ультрапастеризованного молока использовали старое сырье

В Башкирии при производстве ультрапастеризованного молока использовали старое сырье

11:57, 26 ноя 2021

В Башкирии на молочном комбинате пищевые продукты изготовляли из просроченного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РБ.

Нарушения специалисты выявили на комбинате в Бирске. Было установлено, что при производстве ультрапастеризованного молока предприятием было использовано сырое коровье молоко с истекшим сроком годности. В настоящее время введение в продажу опасной пищевой продукции на руководство фирмы возбуждено административное дело. Сообщается, что виновным лицам грозят штрафные санкции. 

Напомним, ранее в Бураевском районе выявили нарушения хранения продуктов питания, а также инспекторы обнаружили, что на продажу выставлены мясные изделия с истекшим сроком годности.


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Источник: gorobzor.ru
Теги: Бирский район
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