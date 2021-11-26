В Башкирии при производстве ультрапастеризованного молока использовали старое сырье

11:57, 26 ноя 2021

В Башкирии на молочном комбинате пищевые продукты изготовляли из просроченного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РБ.







Нарушения специалисты выявили на комбинате в Бирске. Было установлено, что при производстве ультрапастеризованного молока предприятием было использовано сырое коровье молоко с истекшим сроком годности. В настоящее время введение в продажу опасной пищевой продукции на руководство фирмы возбуждено административное дело. Сообщается, что виновным лицам грозят штрафные санкции.



Напомним, ранее в Бураевском районе выявили нарушения хранения продуктов питания, а также инспекторы обнаружили, что на продажу выставлены мясные изделия с истекшим сроком годности.





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