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В Башкирии фирма отправила на продажу мясо с истекшим сроком годности

В Башкирии фирма отправила на продажу мясо с истекшим сроком годности

18:03, 29 ноя 2021

В Башкирии предприятие привлекли к ответственности за продажу мяса с истекшим сроком годности. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РБ.

Нарушения допустил уполномоченный представитель крупной региональной компании по производству и поставке мясных полуфабрикатов. Электронные ветеринарные сопроводительные документы были оформлены для продажи товара из говядины общим весом более 1000 кг. При этом срок годности данных мясных изделий истек в октябре 2021 года. 

Сообщается, что для предотвращения дальнейшей продажи потенциально небезопасной пищевой продукции фирму лишили возможности оформлять ветеринарные сопроводительные документы. В настоящее время уполномоченное лицо привлечено к административной ответственности.


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Источник: gorobzor.ru
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