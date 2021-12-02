В Башкирии подешевели сладости и продукты для детей

10:37, 02 дек 2021

В Башкирии подешевели продовольственные товары для детей и сладости. Об этом сообщили специалисты Башкортостанстата.







Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга, в республике на 17 рублей стали дешевле сухие молочные смеси для детского питания. Килограмм их можно купить за 858 рублей.



Доступнее стали и детские овощные консервы. Их цена снизилась на 13 рублей, стоимость килограмма данного продукта составила 511 рублей.





Также на 13 рублей подешевели сладости. Килограмм мягких, глазированных шоколадом конфет можно приобрести за 307 рублей.

Незначительно, на 6 рублей, но все-таки подешевели и фруктово-ягодные консервы для детского питания. За килограмм жителям региона придется заплатить 445 рублей.



Также на 17 рублей снизилась цена на помидоры. Килограмм овощей на данный момент стоит 127 рублей.

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Фото: pexels.com