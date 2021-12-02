В Республике Башкортостан подорожали капуста и хлеб

14:31, 02 дек 2021

Сотрудники Башстата продолжают следить за ценами на социально значимые продукты в супермаркетах региона.







Так, за последнюю неделю больше всего подорожали свежая капуста (3,1%) и хлеб из ржаной муки (2,9%). Теперь килограмм капусты в среднем можно приобрести за 39 рублей, а хлеба – 62 рубля. Также среди подорожавших продуктов – мороженая рыба (2%). Килограмм данного продукта в среднем обойдется жителям региона в 163 рубля.



В перечень подорожавших (0,1-1,8%) продуктов в республике также вошли: жирный творог, яйца, вермишель, гречневая крупа-ядрица, цельное пастеризованное молоко, шлифованный рис, сосиски, сардельки, все виды колбас, хлеб из пшеничной муки, пшено, сахар, сливочное масло, маргарин, баранина, подсолнечное масло, сыры, мука, соль, яблоки, говядина и мясные консервы для детского питания.





А вот стали дешевле свежие овощи и сладости. Например, помидоры стали дешевле на 12%, огурцы – на 2,4%, шоколадные конфеты – на 4,2%, овощные консервы для детского питания – на 2,6%.



В список ставших доступнее (0,04 - 1,2%) продуктов в Башкирии также попали: свинина, макароны, печенье, черный чай, морковь, цельное стерилизованное молоко, репчатый лук, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сметана, картофель, куры, сухие молочные смеси для детского питания.

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