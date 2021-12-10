В Башкирии буквально за неделю подорожали несколько продуктов

11:01, 10 дек 2021

Подорожали огурцы, капуста, рис и черный байховый чай. Цены выросли буквально за неделю.







В Башстате сравнили цены на продукты за 29 ноября и 6 декабря. Стало известно, что огурцы подорожали на 10,8% (11,69 рублей), а стоимость белокачанной капусты увеличилась на 4,7%. Подорожал и шлифованный рис - на 3,2%, байховый чай на 2,9%, а также конфеты на 6,7%.



Наблюдается и снижение цен на некоторые продукты - помидоры стали дешевле на 9%. Кроме того, снизились цены на печенье, маргарин, детские консервы, сметану и соль.



Ранее сообщалось, что высокий рост цен наблюдается на рыбу, капусту и хлеб. В начале декабря также был зафиксировано поднятие стоимости на важные продукты - маргарин, рис, соль, яблоки, муку, говядину. В среднем их стоимость увеличилась на 0,1 - 1,8 процента.





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