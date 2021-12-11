В Уфе открылся фестиваль уличной еды

11:55, 11 дек 2021

В столице Башкирии на гастрофестивале соревнуются мастера уличной еды. Уфимцы и гости города могут попробовать и украинские вареники, и белорусские драники на одной площадке. Об этом рассказал в социальной сети глава региона Радий Хабиров.







- Всегда считал процесс приготовления еды отличным способом перезагрузки и прекрасной возможностью порадовать своих друзей и близких людей вкусными блюдами, поделился г-н Хабиров.



По его словам, в Уфу, на гастрофестиваль, приехали мастера высочайшего класса из Уфы, Миасса, Москвы, Калининграда и Владивостока.





- Сегодня эксперты выберут лучшее уличное блюдо Большого Урала, - пишет руководитель региона. - Украинские вареники, белорусские драники, лакские чуду, дальневосточные пян-се, оленина из Нарьян-Мара - на нашем фестивале представлены традиционные и новаторские блюда локальной кухни.





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