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В Башкирии продуктовая корзина за год подорожала на 18 процентов

В Башкирии продуктовая корзина за год подорожала на 18 процентов

21:21, 13 дек 2021

В Башкирии стоимость минимального набора продуктов питания за год выросла почти на 18%. Сейчас цена в среднем на него составляет 4 тысячи 736 рублей, сообщает Башстат.

В Уфе стоимость набора самая высокая — 4 тысячи 779 рублей. Среди крупных городов региона наименьшая цена фиксируется в Сибае — 4 тысячи 579 рублей.

Самый высокий рост стоимости отметили в Стерлитамаке — 18,1%, наименьший в Нефтекамске — 16,2%. Цены на наборы там 4 тысячи 667 и 4 тысячи 606 рублей соответственно.

Отметим, в минимальный набор на месяц входят хлеб и крупы, молочные продукты, мясо, овощи и фрукты, яйца, масло, рыба и сахар.

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Источник: gorobzor.ru
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