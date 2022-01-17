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Жителям Башкирии продавали мед с антибиотиками

Жителям Башкирии продавали мед с антибиотиками

11:38, 17 янв 2022

Сотрудники лаборатории Управления Россельхознадзора по Башкирии обнаружили на прилавках Уфы мед с содержанием антибиотика левомицетина (хлорамфеникол). Продукт выпускался под брендом ООО «Медовз». После лабораторных исследований стало известно, что в меде находилось 0,00057 мг/кг антибиотиков.

— В соответствии с действующими документами о безопасности пищевой продукции, реализация пищевой продукции с содержанием лекарственных препаратов, в том числе и антибиотиков, населению запрещена, такая продукция является опасной для жизни и здоровья людей. В связи с чем Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан на руководителя ООО «Медовз» наложено административное наказание в виде крупного денежного штрафа, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии запретят создавать пасеки на месте бывших кладбищ и скотомогильников. Новые требования позволят сохранить численность пчел.

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Источник: www.proural.info
Теги: Уфа
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