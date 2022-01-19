Главе Башкирии пожаловались на высокие цены на продукты

09:29, 19 янв 2022

Жительница Башкирии Людмила И. пожаловалась главе региона Радию Хабирову на рост цен на продукты. Своими переживаниями она поделилась в комментарии под его постом Вконтакте.







«Пишу – и плакать хочется. До каких пор у нас будут расти цены на продовольственные товары первой необходимости? Пошла купить молоко в мягкой упаковке: ноябрь – 45 рублей, декабрь – 49 рублей, январь – 53 рубля. Вот так бы росли пенсии, и так пенсионеры во всем урезают себя. Про мясо давно забыли, берем рагу да обрезь (которыми раньше собак кормили) – и так на все продукты. Мы не просим деликатесов, приостановите рост цен хотя бы на продукты первой необходимости», - пишет женщина.

Людмила также отметила, что в республике растет и стоимость коммунальных услуг и, по ее словам, после оплаты жилья от ее пенсии остается 4-4,5 тысячи рублей.



Напомним, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что для снижения цен на продукты необходимо вкладываться в развитие местного сельского хозяйства.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



