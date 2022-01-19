В одной из больниц Башкирии обнаружили поддельный творог

14:05, 19 янв 2022

Партию фальсифицированного творога обнаружили инспекторы регионального Россельхознадзора в Аскаровской центральной районной больнице Башкирии, сообщает пресс-служба ведомства по республике.







Специалисты отобрали 3 кг образцов проб творога массовой долей жира 9% производства Потребительского перерабатывающего сельскохозяйственного кооператива «Яковлевка», зарегистрированного в селе Ургаза Баймакского района.



По результатам анализов продукции было выявлено, что жирно-кислотный состав не соответствует требованиям. В продукте превышено содержание таких жирных кислот как пальмитиновая, олеиновая и линолевая. В то же время в образцах отсутствовали масляная, каприловая, капроновая и каприновая жирные кислоты, присущие для молочных жиров.

В соответствии с федеральным законом реализация такой продукции населению запрещена. В связи с этим в отношении ППСК «Яковлевка» был составлен протокол об административном правонарушении.





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Фото: pexels