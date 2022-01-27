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В Башкирии предложили запретить разводить свиней в личных хозяйствах

В Башкирии предложили запретить разводить свиней в личных хозяйствах

14:19, 27 янв 2022

На заседании Курултая Союз производителей и переработчиков мяса Башкирии предложил запретить разводить свиней в личных хозяйствах. Такую инициативу озвучил председатель организации Виктор Фрейдин.



Он отметил, что рынок свинины и мяса птицы консолидирован, в нем 99% — это крупные агрохолдинги. Небольшие фермерские хозяйства не способны с ними конкурировать, к тому же, именно в ЛПХ чаще всего происходят вспышки заболеваний. В пример Фрейдин привел вспышку африканской чумы свиней в Стерлитамакском районе.

«Три района сейчас закрыты. Это лишний пример тому, что нам не нужно поддерживать свиноводство в личных хозяйствах. Убытки от этого многократно – в тысячи раз – превышают некие доходы фермеров. Нужно принимать закон, что все свиноводы в Башкирии, которые содержат свинину в ЛПХ, должны перейти на альтернативные виды животноводства», – заключил председатель Союза.

Ранее сообщалось о том, что указом главы республики в трех районах ввели карантин из-за впервые выявленной африканской чумы свиней. 

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Источник: gorobzor.ru
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