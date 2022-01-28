В республиканской детской больнице Уфы пациенты обнаружили личинки опарышей в еде
16:12, 28 янв 2022
Следком Башкирии проводит доследственную проверку в РДКБ по признакам преступления по статье «сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Как сообщает ведомство, проверку организовали после сообщений в СМИ о том, что пациенты обнаружили личинки опарышей в еде.
Сейчас следователям предстоит допросить руководство, работников больницы и поставщика продуктов, проверить соответствие поставляемого товара санитарно-эпидемиологическим нормам, провести необходимые экспертные исследования, инициировать проверки в профильных надзорных органах. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.