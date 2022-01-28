Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

В республиканской детской больнице Уфы пациенты обнаружили личинки опарышей в еде

В республиканской детской больнице Уфы пациенты обнаружили личинки опарышей в еде

16:12, 28 янв 2022

Следком Башкирии проводит доследственную проверку в РДКБ по признакам преступления по статье «сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Как сообщает ведомство, проверку организовали после сообщений в СМИ о том, что пациенты обнаружили личинки опарышей в еде.



Сейчас следователям предстоит допросить руководство, работников больницы и поставщика продуктов, проверить соответствие поставляемого товара санитарно-эпидемиологическим нормам, провести необходимые экспертные исследования, инициировать проверки в профильных надзорных органах. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: