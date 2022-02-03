Жительница Башкирии возмутилась ростом цен на молоко из-за одного нововведения
08:37, 03 фев 2022
Жительница Салавата Лилия Касьянова обратилась к главе региона с насущным вопросом о цене на продукты. Она отметила, что пакет молока подорожал на 15 рублей — почти на треть. Изменение лишь одно — на пакете появился QR-код.
«Почему этикетка с QR кодом на пакете молока привела к повышению его стоимости с 54,9 до 69,9 рублей? Эта наклейка стоит 15 рублей Зачем мне информация о том, какую корову подоили за такую цену?!», — написала Лилия Касьянова.
«Может это молоко от коровы куар кодом, поэтому дороже», — написала в комментариях Татьяна Морозова.