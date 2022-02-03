Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

Жительница Башкирии возмутилась ростом цен на молоко из-за одного нововведения

Жительница Башкирии возмутилась ростом цен на молоко из-за одного нововведения

08:37, 03 фев 2022

Жительница Салавата Лилия Касьянова обратилась к главе региона с насущным вопросом о цене на продукты. Она отметила, что пакет молока подорожал на 15 рублей — почти на треть. Изменение лишь одно — на пакете появился QR-код.

«Почему этикетка с QR кодом на пакете молока привела к повышению его стоимости с 54,9 до 69,9 рублей? Эта наклейка стоит 15 рублей Зачем мне информация о том, какую корову подоили за такую цену?!», — написала Лилия Касьянова.

«Может это молоко от коровы куар кодом, поэтому дороже», — написала в комментариях Татьяна Морозова.

Ранее сообщалось о том, что в республиканской детской больнице Уфы пациенты обнаружили опарышей в еде.

Читайте также: 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Салават
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: