Жительница Башкирии возмутилась ростом цен на молоко из-за одного нововведения

08:37, 03 фев 2022

Жительница Салавата Лилия Касьянова обратилась к главе региона с насущным вопросом о цене на продукты. Она отметила, что пакет молока подорожал на 15 рублей — почти на треть. Изменение лишь одно — на пакете появился QR-код.







«Почему этикетка с QR кодом на пакете молока привела к повышению его стоимости с 54,9 до 69,9 рублей? Эта наклейка стоит 15 рублей Зачем мне информация о том, какую корову подоили за такую цену?!», — написала Лилия Касьянова.



«Может это молоко от коровы куар кодом, поэтому дороже», — написала в комментариях Татьяна Морозова.



Ранее сообщалось о том, что в республиканской детской больнице Уфы пациенты обнаружили опарышей в еде.

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