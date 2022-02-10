В Башкирии повысились цены на ряд продуктов

10:29, 10 фев 2022

По данным Башстата, за период с 28 по 4 февраля в республике существенно поднялись цены на огурцы (на 7,2%), мягкие конфеты с шоколадом (на 5,4%) и капусту (на 3,8%). Их стоимость на данный момент равна 182,40 рубля, 327,04 рубля и 58,28 рубля. Также в Башкирии на 1,8-2,5% поднялись цены на сметану и молоко.







При этом на некоторые товары цены снизились. Так, стоимость свеклы упала на 3,9%, теперь ее можно купить за 41,70 рубля. Помидоры подешевели на 3,2% и стоят 158,89 рубля. Цена на сосиски с сардельки уменьшилась на 3,1%, сейчас они стоят 367,38 рубля.

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