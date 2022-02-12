Власти Уфы сообщили предварительную стоимость стоянки на платных парковках города

09:33, 12 фев 2022

Мэрия Уфы организовала онлайн-брифинг по организация парковочных пространств. Власти планируют обустроить в центре столицы 3 700 платных парковочных мест.







— Нам важно, чтобы всегда были свободные парковочные места. У нас ориентир — чтобы порядка 75-80% парк мест было занято, соответственно, порядка 20-25% всегда должно быть свободно, — отметил начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин.



Именно количество парковочных мест регулируется тарифом. Изучив опыт в других городах, власти пришли к выводу, что тариф должен составлять 40 рублей в час.

— Но эта цифра 100% будет меняться, потому что ни у одного города еще не получилось, сразу поставить твердую цифру по тарифу. В перспективе мы планируем ввести динамический тариф, то есть это автоматическая система, которая в режиме реального времени следит за загруженностью, — добавил Олег Хмарин.



Отметим, что платные парковки планируется разместить в квадрате, ограниченном улицами Заки Валиди, Айской, Революционной, Аксакова.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram