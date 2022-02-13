"Когда закончится этот беспредел": жительница Башкирии возмутилась счетами за отопление

10:10, 13 фев 2022

Жительница города Стерлитамак возмутилась суммами в счетах за отопление. Комментарий с жалобой она написала в комментариях на странице Радия Хабирова.



«Когда уже закончится этот беспредел с начислением баснословной суммы за отопление? Принесли квитанцию, там за отопление 3900 рублей, в январе холодов не было чтобы так топить квартиру.







Когда уже найдётся управа на БашРТС? К ним ходить бесполезно, всё по итогу только в их сторону. Уже устали с ними разбираться. И это не первый год», — написала Оксана Иванова.



В комментариях с женщиной связались представители ЦУР и пообещали вернуться с разъяснениями.





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