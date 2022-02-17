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В Башкирии резко подорожали бананы и огурцы

В Башкирии резко подорожали бананы и огурцы

17:38, 17 фев 2022

Специалисты Башстата проанализировали изменение цен на отдельные виды продуктов. Сильнее всего за неделю выросла стоимость поваренной пищевой соли — теперь она стоит 10,96 рубля за кг (рост составил 3,9%), а также белокочанной капусты — 60,26 рубля (+3,4%).

Кроме того, ощутимо выросли средние цены на свежие огурцы (187,33 рубля за кг, +2,7%), бананы (81,90 рубля, +2,6%), сливочное масло (685,70 рубля, +1,6%). Также подорожали детские фруктово-ягодные консервы, вареная колбаса, молоко, сыры, сахар.

Некоторые продукты, наоборот, подешевели. Так, сметана стоит 232,60 рубля за кг, куры — 161,88 рубля (-1,6%), десяток куриных яиц — 75,39 рубля (-1,4%), картофель — 44, 37 рубля за кг (-1,2%), свекла — 41,26 рубля (-1,1%).

Ранее сообщалось о том, что власти Уфы сообщили предварительную стоимость стоянки на платных парковках города. 

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Источник: www.proural.info
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