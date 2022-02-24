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В Башкирии воспитанников гимназии кормили котлетами с плесенью

В Башкирии воспитанников гимназии кормили котлетами с плесенью

11:25, 24 фев 2022

Родители учеников стерлитамакской гимназии № 2 пожаловались на качество школьных обедов. По их словам, дети получают замороженную, невкусную или даже несвежую пищу. Из-за этого ученики все реже ходят в столовую, они предпочитают брать с собой перекусы. Родители отметили, что гимназия недавно сменила поставщика продуктов. С тех пор цена выросла, а качество заметно упало.

«Еда всегда либо недосоленная, либо пересоленная. Или вот пожалуйста – котлета с плесенью. Макароны – это просто сгусток каши. Хорошо, что никто еще не отравился. Зато питание подорожало с начала учебного года: было 64 рубля, стало 67,12», – рассказала журналисту ГорОбзор.ру одна из родительниц.

В администрации Стерлитамака прокомментировали ситуацию. В отделе образования отметили, что в гимназии действительно сменился подрядчик. Обедами занимается местное ООО «Центр социального питания».

«Приготовление пищи происходит непосредственно в пищеблоках образовательных учреждений с учетом типа пищеблока. Меню на осенне-зимний период осталось таким же, по которому работал АО «Общепит» [предыдущий поставщик], никаких изменений внесено не было. На сегодня процент питающихся только увеличивается, а уменьшение количества питающихся было связано с переводом некоторых классов на дистанционное обучение», – отметили в отделе образования Стерлитамака.


Кроме того, чиновники объяснили рост стоимости обедов. Как отметили в администрации, это связано с индексацией цены на питание на уровень инфляции. Стоимость изменилась и в других образовательных учреждениях. Что касается качества еды, то родители могут систематически его проверять.



«Качество поступающей продукции проверяется бракеражной комиссией, состоящей не менее чем из трех человек. В ее состав входят представитель администрации образовательной организации, медицинский работник, шеф-повар и представитель родительского комитета (по согласованию). Также сообщаем, что, по согласованию с администрацией образовательной организации и при условии соблюдения эпидемиологических ограничений, ООО «Центр социального питания» не возражает в проведении систематического родительского контроля качества приготовления пищи», – заключили в мэрии Стерлитамака.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак
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