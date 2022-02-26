Жители Башкирии оказались шокированы ценами на сахар
09:03, 26 фев 2022
Жительница Белебея заглянула в магазин и оказалась возмущена ценой на сахар — за неделю он подорожал сразу на четыре рубля. Это шокировало женщину и она пожаловалась Радию Хабирову.
«Прошу Вас разобраться. И провести проверку. Почему килограмм сахара в магазинах стоил на прошлой неделе 52 рубля 99 копеек, а сегодня зашла в Магнит — уже 56 рублей 99 копеек. Это как понимать? На каком основании поднимают цены?
Хотя месяц назад стоил 49 рублей. Летом стоил 38 рублей. А сейчас даже не сезон. В связи с этим прошу Вас взять под контроль», — возмутилась Лилия Иванова и дала задание главе региона.