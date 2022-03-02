В столице Башкирии резко взлетела стоимость цветов

09:45, 02 мар 2022

Из-за начала военной операции и приостановки полетов над европейскими странами доставка роз из Эквадора и Голландии временно приостановлена.







— Все что успели завезти – это последняя партия, которая прибыла 26 февраля. Больше цветов не будет. Сейчас одна иностранная роза стоит от 250 рублей и выше. К 8 Марта стоимость еще вырастет в несколько раз. Мы бы хотели цены снизить, но поставщики не дают нам возможность это сделать, — отметила владелица цветочного бизнеса Маргарита Конева.

По словам девушки, остается надежда на тех, кто выращивает тюльпаны в теплицах. Они семенным материалом закупились давно, еще до кризиса, но и они, скорее всего, поднимут цены на отпускаемые цветы т.к. в будущем вряд ли смогут вывезти луковицы тюльпанов из Голландии, где обычно до этого закупались. Стоит отметить, что цены на популярные хризантемы пока не растут.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pexels