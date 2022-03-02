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Ожидается ли дефицит продуктов в Башкирии

Ожидается ли дефицит продуктов в Башкирии

14:57, 02 мар 2022

В Башкирии достаточно основных продуктов питания собственного производства, также есть запасы сырья, которых хватит еще на полгода.

— Мы нуждаемся в импорте лишь тех продуктов, которые из-за климатических условий не выращиваем сами, все остальное — в достатке. Даже в прошлом, крайне засушливом году аграрии республики произвели 2,2 млн тонн зерна — этого достаточно для нужд региона. В благоприятные по погодным условиям годы Башкортостан производит не менее 3,5 млн тонн зерна, — пояснили в пресс–службе аграрного ведомства.

По данным Минсельхоза Башкирии, в 2021 году республика смогла самостоятельно обеспечить себя молоком и молочной продукцией на 124,1%, говядиной — на 121,2%, свининой — на 106,9%, яйцами — на 108,2%, сахаром — на 473%, картофелем — на 134,7%. Самообеспеченность по растительному маслу увеличилась в 7 раз и достигла 679%. Свежими огурцам республика сможет обеспечить себя на 135,7%, томатами — на 174,7%.

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Источник: www.proural.info
Фото: pexels
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