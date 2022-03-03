Еще одна компания в Башкирии обещала снизить цену на отопление за февраль
08:43, 03 мар 2022
В МУП УИС завершили формирование начислений за теплоресурсы.
Февраль в этом году был теплым: по данным МУП УИС, средняя температура воздуха за период снятия была -7,2 градуса. Поэтому и начисления за отопление будут ниже.
В пресс-службе ресурсоснабжающей организации сообщили, что жители домов с общедомовыми приборами учета заплатят на 18% меньше, чем за январь. В таких зданиях счета выставляются исходя из показаний счетчика: сколько дом потребил тепла, такой объем и оплачивают жильцы.
Отмечается, что на размер платы за отопление влияют несколько факторов:
- продолжительность расчетного периода;
- температура наружного воздуха;
- качество регулировки внутридомовой системы отопления управляющей компанией.
Ранее сообщалось о том, что клиенты БашРТС за отопление в феврале 2022 года заплатят на 9% меньше, чем в прошлом году.