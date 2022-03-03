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Еще одна компания в Башкирии обещала снизить цену на отопление за февраль

Еще одна компания в Башкирии обещала снизить цену на отопление за февраль

08:43, 03 мар 2022

В МУП УИС завершили формирование начислений за теплоресурсы.

Февраль в этом году был теплым: по данным МУП УИС, средняя температура воздуха за период снятия была -7,2 градуса. Поэтому и начисления за отопление будут ниже.

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации сообщили, что жители домов с общедомовыми приборами учета заплатят на 18% меньше, чем за январь. В таких зданиях счета выставляются исходя из показаний счетчика: сколько дом потребил тепла, такой объем и оплачивают жильцы.

Отмечается, что на размер платы за отопление влияют несколько факторов:
- продолжительность расчетного периода;
- температура наружного воздуха;
- качество регулировки внутридомовой системы отопления управляющей компанией.

Ранее сообщалось о том, что  клиенты БашРТС за отопление в феврале 2022 года заплатят на 9% меньше, чем в прошлом году.

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Источник: www.proural.info
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