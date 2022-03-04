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Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии за неделю

Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии за неделю

09:39, 04 мар 2022

По данным Башстата, на прошлой неделе в республике подорожали фрукты и овощи (за исключением свёклы), а также молочная продукция, хлеб, сахар и яйца. Снижение цен отмечалось на колбасные и макаронные изделия, отдельные виды круп, сообщили статистики.

Больше всего в республике подорожали свежие помидоры и бананы - на 4,5 и 4 процента соответственно - в среднем до 172 и 87 рублей за килограмм.

На 2,9 процента стали дороже овощные консервы для детского питания, килограмм которых обходится сейчас в среднем за 547 рублей.

В перечень подорожавших продуктов также вошли яблоки, черный чай, сметана, печенье, свежая белокочанная капуста, мясные консервы для детского питания, свежие огурцы, мороженая рыба, яйца, сахар, морковь, репчатый лук, сыры, творог, пастеризованное и стерилизованное молоко, хлеб всех сортов, сухие молочные смеси для детского питания, говядина, картофель и куры. На прошлой неделе их стоимость выросла на 0,1 - 2,5 процента. 

И, наоборот, недельное снижение стоимости в 3,8 процента продемонстрировали в регионе сосиски и сардельки, килограмм которых можно приобрести в среднем за 366 рублей.

На 2,4 процента подешевели макароны - до 73 рублей за килограмм. На 1,8 - 1,7 процента соответственно стали доступнее фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также полукопченая и варено-копченая колбаса - 422 и 466 рублей за килограмм. 

На 0,02 - 1,3 процента снизилась стоимость сливочного и подсолнечного масла, вареной колбасы, муки, гречневой крупы, баранины, свинины, пшена, вермишели, шоколадных конфет и свеклы, резюмировали статистики Башкирии.

Неизменной на прошлой неделе в регионе осталась лишь стоимость шлифованного риса - в среднем 77 рублей за килограмм.

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Источник: www.bashinform.ru
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