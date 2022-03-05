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«Ашан» ввел в Уфе ограничения на покупку некоторых продуктов

«Ашан» ввел в Уфе ограничения на покупку некоторых продуктов

12:15, 05 мар 2022

В Уфе ввели ограничения на покупку подсолнечного масла, круп и сахара. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в сети магазинов «Ашан».

Ограничения начали действовать в сети магазинов «Ашан» в Уфе по двум адресам.

На Губайдуллина, 6 можно купить 5 килограммов сахара в одни руки, также крупы 5 килограмм и масло 5 литров, сообщили на горячей линии.

В магазине «Ашан», который расположен в торговом центре МЕГА, также действуют ограничения по продаже продуктов в одни руки.

— По адресу Рубежная, масло — 5 литров, сахар — 10 килограмм и крупы — 10 килограмм, — сообщил оператор.

В Минпромторге страны прокомментировали ситуацию.

— В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, — сообщили в ведомстве.

В сети «Ашан» также добавили, что пока не знают, когда ограничения на продажу товаров снимут.

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Источник: ufa1.ru
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