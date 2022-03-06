Власти Башкирии ответили на жалобы о повышении цен
10:36, 06 мар 2022
В последние дни жители Башкирии массово жалуются на резкое повышение цен в магазинах. Под огонь критики попадают цены на сахар, молоко, детское питание и подгузники. Исходя из курса доллара, это еще не предел.
Но у властей Башкирии появился ответ на жалобы — договоренность с крупными сетями магазинов об ограничении наценки.
«В целях сдерживания цен на социальную группу товаров ряд федеральных и региональных сетей ограничили наценку на социально значимые продукты.
К примеру, ряд наших региональных сетей, среди которых «Полушка», «Байрам», «Лукошко», «Дворик», «Аиф», «Альдо», «Малинка», «Корзинка», «Апельсин», «Ярмарка», подписали соответствующий меморандум об ограничении наценки. В частности, под минимальные наценки попали хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция и отдельные виды овощей.
Кроме того, Минторговли РБ совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан проводит ежедневный мониторинг розничных цен на отдельные социально значимые товары.
По данным мониторинга, по состоянию на 4 марта средние минимальные цены в сетевых магазинах республики на молоко питьевое составляли 50.39 руб./л.
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