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Власти Башкирии ответили на жалобы о повышении цен

Власти Башкирии ответили на жалобы о повышении цен

10:36, 06 мар 2022

В последние дни жители Башкирии массово жалуются на резкое повышение цен в магазинах. Под огонь критики попадают цены на сахар, молоко, детское питание и подгузники. Исходя из курса доллара, это еще не предел.

Но у властей Башкирии появился ответ на жалобы — договоренность с крупными сетями магазинов об ограничении наценки.

«В целях сдерживания цен на социальную группу товаров ряд федеральных и региональных сетей ограничили наценку на социально значимые продукты.

К примеру, ряд наших региональных сетей, среди которых «Полушка», «Байрам», «Лукошко», «Дворик», «Аиф», «Альдо», «Малинка», «Корзинка», «Апельсин», «Ярмарка», подписали соответствующий меморандум об ограничении наценки. В частности, под минимальные наценки попали хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция и отдельные виды овощей.

Кроме того, Минторговли РБ совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан проводит ежедневный мониторинг розничных цен на отдельные социально значимые товары.

По данным мониторинга, по состоянию на 4 марта средние минимальные цены в сетевых магазинах республики на молоко питьевое составляли 50.39 руб./л.

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Ценовая ситуация на потребительском рынке республики остается на постоянном контроле. Факты завышения цен направляются по компетенции в Управление Федеральной антимонопольной службы России по Республике Башкортостан. В соответствии с требованиями федерального законодательства ценообразование в части обоснованности повышения цен на товары и услуги контролирует УФАС по Башкортостану, «горячая линия» по вопросам изменения цен товаров, услуг, а также их наличия: +7(347) 216-53-78″, — написал представитель Минторга региона.

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Источник: news102.ru
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