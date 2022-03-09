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Жители Башкирии раскритиковали чиновников из-за цен в магазинах

Жители Башкирии раскритиковали чиновников из-за цен в магазинах

08:59, 09 мар 2022

Жители Башкирии массово пожаловались на цены в магазинах — в некоторых из них килограмм сахара продают за 100 рублей. В части магазинов он просто отсутствует.

«Вы, пожалуйста, с ценами в правительстве решите. Сахар по 100 рублей. Откуда эти цены? А вы знаете, что премиксов для кормов птицы уже нет?! Скоро и курицы не будет», — написал Мирзагит Нигаматуллин.

«Хотела узнать, с чем связан рост цен на сахар? И почему в магазинах его нет. По радио говорили, что цена на сахар не должна превышать 47 рублей. Будут контролировать. Очень плохо работают. Почему никто не контролирует? Когда же кончится этот беспредел с ростом цен на сахар? Летом столько не стоил. В связи с этим прошу Вас разобраться и взять под личный контроль», — пожаловалась Лилия Иванова.


«По данным мониторинга, по состоянию на 7 марта средние минимальные цены в сетевых магазинах республики на сахар составляли 64, 73 руб./кг. Ценовая ситуация на потребительском рынке республики остается на постоянном контроле. Факты завышения цен направляются по компетенции в Управление Федеральной антимонопольной службы России по Республике Башкортостан», — ответили представили Минторга.

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Источник: news102.ru
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