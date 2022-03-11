В Башкирии в феврале значительно подорожали лимоны и апельсины
11:04, 11 мар 2022
Башстат опубликовал аналитику роста цен на продовольственные товары в республике. В ведомстве рассказали, какие продукты значительно подорожали по сравнению с январем.
Так, в феврале продолжилось повышение цен на отдельные виды овощей и фруктов. Морковь, капуста, свежие помидоры и огурцы стали дороже на 4-10%, бананы, виноград и груши – на 7,5-15,3%, апельсины и лимоны – на 21,6-26%. Кроме того, выросли цены на молочную продукцию, рыбопродукты, говядину и крупы.
Наоборот, подешевели свекла, пшено, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сосиски и сардельки, а также карамель.
Ранее сообщалось о том, какие товары больше всего подорожали в России. Кроме того, жители Башкирии раскритиковали чиновников из-за цен в магазинах.
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