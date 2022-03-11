Зачем жители Башкирии скупают в магазинах сахар

20:08, 11 мар 2022

В связи с введением санкций с прилавков начали исчезать некоторые товары. Так, жители республики внезапно стали скупать сахар, отчего ритейлерам пришлось ввести ограничение на продажу продукта в одни руки.







Многих удивляет, почему люди накинулись именно на сахар. Один из участников заседания рабочей группы Курултая рассказал, что подошел в магазине к мужчине, у которого в тележке лежало много пачек сахара (он пришел за продуктом с друзьями), и спросил, зачем ему столько. На что покупатель ответил: «Чтобы продавать на Авито».



— В пандемию скупали туалетную бумагу и гречку. Сейчас, видимо, запасы гречки еще остались, — пошутил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

Присутствующие отметили, что в некоторых магазинах уже начали расти цены на туалетную бумагу.





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Фото: pixabay