Зачем жители Башкирии скупают в магазинах сахар
20:08, 11 мар 2022
В связи с введением санкций с прилавков начали исчезать некоторые товары. Так, жители республики внезапно стали скупать сахар, отчего ритейлерам пришлось ввести ограничение на продажу продукта в одни руки.
Многих удивляет, почему люди накинулись именно на сахар. Один из участников заседания рабочей группы Курултая рассказал, что подошел в магазине к мужчине, у которого в тележке лежало много пачек сахара (он пришел за продуктом с друзьями), и спросил, зачем ему столько. На что покупатель ответил: «Чтобы продавать на Авито».
— В пандемию скупали туалетную бумагу и гречку. Сейчас, видимо, запасы гречки еще остались, — пошутил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.
Присутствующие отметили, что в некоторых магазинах уже начали расти цены на туалетную бумагу.