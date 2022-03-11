Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

Зачем жители Башкирии скупают в магазинах сахар

Зачем жители Башкирии скупают в магазинах сахар

20:08, 11 мар 2022

В связи с введением санкций с прилавков начали исчезать некоторые товары. Так, жители республики внезапно стали скупать сахар, отчего ритейлерам пришлось ввести ограничение на продажу продукта в одни руки.

Многих удивляет, почему люди накинулись именно на сахар. Один из участников заседания рабочей группы Курултая рассказал, что подошел в магазине к мужчине, у которого в тележке лежало много пачек сахара (он пришел за продуктом с друзьями), и спросил, зачем ему столько. На что покупатель ответил: «Чтобы продавать на Авито».

— В пандемию скупали туалетную бумагу и гречку. Сейчас, видимо, запасы гречки еще остались, — пошутил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

Присутствующие отметили, что в некоторых магазинах уже начали расти цены на туалетную бумагу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: pixabay
Читайте также

Министр торговли Башкирии рассказал, почему в магазинах пропал сахар
Экономика в Башкирии
Министр торговли Башкирии рассказал, почему в магазинах пропал сахар
Жители Башкирии раскритиковали чиновников из-за цен в магазинах
Потребитель в Башкирии
Жители Башкирии раскритиковали чиновников из-за цен в магазинах
Минторговли Башкирии: "Резких скачков цен на сахар не ожидается"
Потребитель в Башкирии
Минторговли Башкирии: "Резких скачков цен на сахар не ожидается"
Власти России определились с окончательной стоимостью сахара и масла
Потребитель в Башкирии
Власти России определились с окончательной стоимостью сахара и масла


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: