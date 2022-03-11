Стало известно, когда в магазины Башкирии вернут сахар

20:47, 11 мар 2022

Министр торговли Башкирии Алексей Гусев объяснил, что сахар вернется на полки магазинов региона уже 11 марта.







Напомним, что за последние дни ритейлеры Башкирии столкнулись с небывалым спросом на сахар. Сладкий продукт почти полностью пропал из крупных сетевых магазинов, а на оптовых базах и рынках он остался. Обеспокоенные покупатели начали жаловаться на проблему Радию Хабирову. Позже власти ответили, что сахар исчез из-за того, что его начали покупать в большом количестве. При этом запасы продукта имеются на складах.

11 марта представитель Центра управления республикой со ссылкой на министра торговли Башкирии Алексея Гусева заявил, что сахар вернется на полки магазинов уже в эту пятницу. Соответственно, приобрести его можно будет в этот же день.

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