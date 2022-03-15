Жители Башкирии просят повлиять власти республики на рост цен на продукты
11:47, 15 мар 2022
Жители Башкирии в соцсетях и на сайте электронной приёмной органов власти республики массово жалуются на рост цен на продукты в республике и просят у властей повлиять на ситуацию.
Так, житель Учалов Р. Гайфуллин интересуется, почему у них в городе резко выросли цены на сахар, растительное масло, помидоры и огурцы.
«Они каким-то образом влияют на политические отношения с другими странами, или это стратегический запас Башкирии? Также подорожали хлеб, соль, молоко, консервы в сетевых магазинах», - пишет мужчина и просит разобраться в ситуации главу республики.
Уфимец Н. Тарасов также отмечает сильное подорожание хлеба, молока, яиц, растительного масла, сахара и картофеля и просит разобраться в проблеме руководителя региона.
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