В России подорожали автомобили отечественного производства

14:43, 16 мар 2022

В России с 16 марта подорожают все машины производства концерна «АвтоВАЗ»



Отмечается, что стоимость внедорожника LADA Niva Legend базовой комплектации по новой цене составит 819 тыс. рублей (+42 тыс. руб.), седана LADA Granta — минимум 728 тыс. рублей (+43 тыс.), внедорожника LADA Niva Travel — до 1,1 млн руб. (+63 тыс.).







Максимальная индексация ждет универсал LADA Largus, который подорожал на целых 132 тыс. руб. и теперь будет доступен в автосалонах за 1,2 млн рублей.



Кроме того, увеличится стоимость и планового техобслуживания машин официальными дилерами — подорожание от 400 до 12700 руб. в зависимости от модели и сложности работ.

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