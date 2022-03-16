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Жители Башкирии за большие деньги начали продавать дефицитный сахар

Жители Башкирии за большие деньги начали продавать дефицитный сахар

15:08, 16 мар 2022

Уфимцы продолжают жаловаться на отсутствие сахарного песка на прилавках магазинов, хотя в Минторге заверяют, что на складах полно запасов сахара. Мол, из-за ажиотажа его не успевают довезти до торговых точек.

Тем временем интернет заполонили объявления об оптовой продаже сахарного песка – от 300 килограммов до нескольких тонн. Продавцы уверяют, что сахар местного производства, высшего качества, а за большую партию сулят хорошие скидки.

- Сегодня со склада можете забрать 5 тонн, завтра – еще 20. Сахар местный, с Чишминского сахарного завода, качество отличное, все документы есть. Фасуем в мешки по 25 и 50 тонн, расплатиться можно как наличкой, так и банковским переводом. Главное, сообщите заранее, чтобы человека на складе предупредить, и приезжайте, - говорит интернет-продавец, которому мы позвонили, притворившись покупателями-«оптовиками».


Цена, кстати, совсем немаленькая – 93 рубля за килограмм. Правда, продавец уверяет, что при большом заказе можно рассчитывать на хорошую скидку. Вот где гарантия, что таким «щедрым» предложением не воспользуются спекулянты, которые потом будут продавать этот сахар втридорога.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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