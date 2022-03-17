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В Башкирии сахар за неделю подорожал на 20, 4 процента

В Башкирии сахар за неделю подорожал на 20, 4 процента

14:15, 17 мар 2022

Башстат опубликовал аналитику роста цен на продовольственные товары в республике. В ведомстве рассказали, какие продукты значительно подорожали за неделю.

Так, стоимость килограмма сахарного песка выросла на 20,4% и составила 71,19 рубля. На 10,3% подорожали помидоры, сейчас цена за килограмм в среднем составляет 217,02 рубля. Стоимость бананов увеличилась на 8,6% и составила 102,21 рубля за килограмм. Выросли в цене также вареная колбаса (+3,6%), сухие молочные смеси для детского питания (+3,6%), морковь (+3,5%), макаронные изделия (+3,5%), гречневая крупа (+3,2%), белокочанная капуста (+2,9%), маргарин (+2,9%), подсолнечное масло (+2,8%), вермишель (+2,7%), свекла (+2,6%) и другие товары.


Подешевели на 7,3% огурцы, на 1,1% сосиски и сардельки.

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Источник: gorobzor.ru
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