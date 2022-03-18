В Башкирии будет действовать фиксированная цена на сахар

09:14, 18 мар 2022

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров прокомментировал ситуацию с ценами на сахар. На своей странице в соцсетях он написал, что спекуляции на этом рынке наблюдаются не только у нас, но и в других регионах.







Такая ситуация, по словам Андрея Назарова, сложилась из-за недобросовестных участников рынка.



Он сообщил, что в республике будет действовать фиксированная цена на сахар.



«Сегодня на Антикризисном штабе дал поручение региональному министерству торговли и услуг — ввести фиксированную цену на сахар в республике, чтобы магазины не могли ставить выше обозначенной. Сахар есть в достаточном количестве», — сказал Андрей Назаров.



Он также сообщил, что ФАС начала антикартельные проверки среди крупнейших производителей сахара.

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