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В Башкирии будет действовать фиксированная цена на сахар

В Башкирии будет действовать фиксированная цена на сахар

09:14, 18 мар 2022

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров прокомментировал ситуацию с ценами на сахар. На своей странице в соцсетях он написал, что спекуляции на этом рынке наблюдаются не только у нас, но и в других регионах.

Такая ситуация, по словам Андрея Назарова, сложилась из-за недобросовестных участников рынка.

Он сообщил, что в республике будет действовать фиксированная цена на сахар.

«Сегодня на Антикризисном штабе дал поручение региональному министерству торговли и услуг — ввести фиксированную цену на сахар в республике, чтобы магазины не могли ставить выше обозначенной. Сахар есть в достаточном количестве», — сказал Андрей Назаров.

Он также сообщил, что ФАС начала антикартельные проверки среди крупнейших производителей сахара.

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Источник: i-gazeta.com
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