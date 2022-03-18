В России магазины начали отменять скидки и промоакции

10:25, 18 мар 2022

В России поставщики товаров повседневного спроса стали отменять промоакции, позволявшие магазинам снижать цены, сообщает РБК.







Отмечается, что до сих пор по таким скидкам россияне покупали половину товаров, но сейчас это невыгодно ни производителям, ни ретейлерам.



По словам источника издания, промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и отечественные производители, которые, в основном, зависят от импортного сырья.





В частности, с конца февраля, по данным РБК, от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекрёсток», «Пятерочка» и «Чижик»).

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