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В Башкирии установят новый максимальный тариф на проезд в общественном транспорте

В Башкирии установят новый максимальный тариф на проезд в общественном транспорте

20:59, 18 мар 2022

Госкомитет Башкирии по тарифам установит новые максимальные цены на проезд в общественном транспорте, которые будут выше нынешней стоимости билета. Проект постановления был опубликован на сайте комитета накануне, 17 марта.

Согласно документу, при оплате наличными или банковской картой поездка будет стоить 33 рубля, а по транспортной карте «Алга» — 28 рублей. Сейчас билет в автобусе стоит 29 рублей при оплате наличными или картой и 24 рубля по «Алге». На межмуниципальном транспорте стоимость проезда будет составлять 3,3 рубля за 1 километр. Постановление планируют принять 28 марта.

Представитель перевозчика «Автомиг» Батыр Байгараев сообщил UFA1.RU, что после утверждения новой предельной стоимости компания повысит цены, если изменения произойдут и на других маршрутах. Недавно появившийся в Уфе перевозчик обслуживает маршруты № 167 и 258.


— Если другие перевозчики повысят, то и мы повысим. Нам нужно общее решение принять, — рассказал Байгараев.

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Источник: ufa1.ru
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