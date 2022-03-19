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Жителей Башкирии неприятно удивили цены в магазинах

Жителей Башкирии неприятно удивили цены в магазинах

10:03, 19 мар 2022

Жители Уфы оказались удивлены новыми ценами в магазинах города: рост на часть товаров десятки процентов.

«Спустите цены на лекарства, детские товары первой необходимости и социальную корзину продуктов хотя бы . Чтобы мы могли жить!», — пожаловалась Диана В.

«Спуститесь с небес: одна штука детских джинсов — 2300. Решила кроссовки купить ребёнку: дешевле 1500 рублей нет. Пошли за продуктами: гречка Увелка 1,5 кг — 267 р. О каком патриотизме можно говорить, если свои же производители подняли цены на продукты и детские вещи. 


Не надо отписываться про мониторинг цен: вам из кабинета по ходу дела не видно, либо вы пишите оптовую цену. Прибавьте к этой цене еще 30%-40% (это наценка коммерсантов) и вы поймете, какие цены доходят до народа. Чтобы брать те цены, которые вы пишете, верните государственные сельмаги», — написала Лилия Б.

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Источник: news102.ru
Теги: Уфа
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