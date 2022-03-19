В Башкирии резко выросли дефицит и цены на офисную бумагу

17:59, 19 мар 2022

Внезапные проблемы возникли с офисной бумагой: жители Башкирии жалуются, что купить ее стало намного сложнее. В некоторых магазинах она пропала из продажи, в других — цена взлетела 3-4 раза.







«Цена на бумагу для оргтехники выросла от 2,5-4 раза! Прошу обратить на это внимание и урегулировать эту ситуацию», — написал на странице главы региона Виталий Ш.



К несчастью для Виталия, урегулировать ситуацию в рамках республики не получится — аналогичная проблема ощущается в большинстве регионов страны. Если раньше пачка бумаги SvetoCopy стоила около 250 рублей, то сегодня — от 1000 рублей. Проблема заключается в дефиците химикатов, которые необходимы для ее изготовления.





Эксперты отмечают, что 92% рынка по производству бумаги занимают две компании: австрийская компания Mondy (производит бумагу под такими брендами, как Снегурочка, IQ, Xerox, Комус-Документ) и американская компания International Paper (известная Svetocopy и Ballet). Из-за наложенных санкций на рынке наблюдается дефицит бумаги для принтеров — производство бумаги Svetocopy просто остановилось.



Сейчас компании ищут альтернативных поставщиков из Азии. Прогнозируется, что рост цен на бумага стабилизируется на отметке около 20%.





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