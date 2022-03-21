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В одной из больниц Башкирии обнаружили поддельное масло

В одной из больниц Башкирии обнаружили поддельное масло

15:20, 21 мар 2022

В центральной городской больнице Сибая обнаружили 100 кг поддельного масла. Продукт производил предприниматель из Екатеринбурга и выпускал под брендом «Масло сливочное, несоленое, Крестьянское 72,5%», сообщает Россельхознадзор Башкирии.

— В исследованных образцах так называемого масла отсутствуют такие жирные кислоты, присущие для молочных жиров, как масляная, каприловая, капроновая, и присутствуют жирные кислоты, присущие растительным жирам, при этом превышая норму в десятки раз, — отметили в ведомстве.


Больнице сообщили, что масло не соответствует норме. Материалы исследования также передали в Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, где примут меры для остановки производства продукта.

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Источник: proural.info
Фото: pexels
Теги: Сибай
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