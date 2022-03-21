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Руководителям сахарных заводов в Башкирии объявили предостережения

Руководителям сахарных заводов в Башкирии объявили предостережения

19:26, 21 мар 2022

Прокуратура Башкирии объявила предостережения двум компаниям — производителям сахара, которых заподозрила в создании искусственного дефицита с целью завышения цены продукции. Об этом в ведомстве сообщили сегодня, 21 марта. Прокуратура проводит массовые проверки у поставщиков и ритейлеров для выявления схем махинаций в сфере ценообразования.

— В рамках межведомственного взаимодействия получена информация о росте цен на сахар-песок в связи с возможной приостановкой его отгрузки несколькими хозяйствующими субъектами, в том числе производителями, с целью создания искусственного дефицита продукции и завышения ее цены, — сообщили в ведомстве. — По результатам проведенных проверок руководителям торгового дома «Башкирский сахар» и Чишминского сахарного завода объявлены предостережения.


По данным сервиса «Контур.Фокус», ТД «Башкирский сахар» принадлежит структурам башкирского сахарного магната Мансура Латыпова, а Чишминский сахарный завод относится к заграничным инвестфондам известного предпринимателя из Татарстана Рустема Миргалимова.

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Источник: ufa1.ru
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