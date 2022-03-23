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ФАС в Башкирии направила предупреждения 3 торговым сетям республики

ФАС в Башкирии направила предупреждения 3 торговым сетям республики

13:59, 23 мар 2022

Предупреждения торговым сетям Башкирии направили сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону. Об этом сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Сообщается, что в некоторых магазинах торговых сетей отсутствуют товары с ценником «Социальная цена».

24 февраля некоторые торговые сети Башкирии подписали Меморандум, которым предполагается добровольное ограничение магазинами торговых наценок на некоторые позиции социально значимых продовольственных товаров.

При этом торговые сети взяли обязательство отмечать такие продукты ценниками с пометкой «Социальная цена».


Во время мониторинга цен на продовольственные товары сотрудники Башкирского УФАС установили, что в некоторых магазинах нет ценников, позволяющих определить продукты питания с ограниченной наценкой.

«УФАС направило компаниям ООО «Лукошко+» (торговая сеть «Лукошко»), ООО «Алко-Трейд» (торговая сеть «Дворик») и ООО «Альдо+» (торговая сеть «Альдо») предупреждения о необходимости соблюдения условий подписанного Меморандума», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что исполнить предупреждения магазины должны в течение десяти дней с момента получения. Сотрудники УФАС по региону держат ситуацию на особом контроле.

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Источник: regnum.ru
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