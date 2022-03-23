Жители Башкирии пожаловались Хабирову на школьное питание

22:42, 23 мар 2022

Жители Башкирии в ответ на пост главы региона о реформе питания в школах написали свои жалобы: по их словам, питание такое только при проверках.







«Для галочки питание такое, а по факту другое. Мне дочка рассказывает, чем их кормят — все холодное и мясо, чтобы вот так лежало, не бывает. А вместо масла вообще маргарин какой-то дают, дети даже не едят. Дочка говорит, что они все это выбрасывают», — написала жительница Уфы Маргарита В. Ниже в комментариях к жалобе написали множество родителей из Стерлитамака и также пожаловались на питание в школах.



«В Стерлитамаке большие претензии к школьному питанию. Приглашают родителей на проверки заранее, естественно готовятся и вуаля: съедобно. А в обычный день нет: холодное, слипшееся, не досоленное, а порой и картошка с хрустцой. Оптимизировали, оптимизировали и на тебе: привозное питание в Стерлитамак из Чишмов. Своих поваров, своих общепитов как будто нет», — отметила Оксана П.





«Питание ужасное, мясные котлеты, тефтели и т. д — все из замороженных полуфабрикатов непонятного состава. Кто-то этот состав вообще контролирует? Пить дают растворимые напитки, почему нельзя дать обычный чай, компот и т. д. Еды не хватает.



У меня двое детей, учатся во вторую смену. Одна ест после первого урока, вторая после третьего, и к тому времени могут, например, обед без салата дать, хотя после первого урока он был. Еще и цены обещают поднять с 1 апреля. И так уже 68 рублей почти обед. И еще комиссию берут при оплате, раньше не брали. Вообще золотые обеды, а дети все равно голодные», — написала Евгения Е.

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