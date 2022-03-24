В Башкирии Роспотребнадзор назвал незаконным отсутствие актуальных ценников в магазинах

10:39, 24 мар 2022

Кроме того, покупателям рекомендуют уточнять их на кассе, в Роспотребнадзоре напомнили, что это незаконно.







Жители республики сообщают в соцсетях о том, что в некоторых супермаркетах на полках с товарами нет ценников, а рядом висят объявления с просьбой «уточнять актуальную цену на кассе или у продавцов».



В правилах розничной продажи говорится, что ценник должен быть у каждого товара. Вместе со стоимостью необходимо указывать вес, длину и прочую важную информацию, отметили в ведомстве.





Если стоимость товара на ценнике не совпадает с той, которую покупателю посчитали на кассе, он вправе потребовать вернуть разницу. И магазин обязан это сделать.



В Роспотребнадзоре потребителям, обнаружившим такие нарушения в торговых точках, рекомендуют обращаться на ведомственную горячую линию: 8-800-700-90-30.

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