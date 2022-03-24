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В Башкирии помидоры, лук и сахар за неделю выросли в цене на 10 процентов

В Башкирии помидоры, лук и сахар за неделю выросли в цене на 10 процентов

11:31, 24 мар 2022

Помидоры, лук и сахар в магазинах Башкирии за неделю подорожали на 10% – до 240, 31,5 и 78,5 рублей за килограмм соответственно. Об этом сообщили Башстат, сравнивший ценники за 11 и 18 марта.

Согласно данным аналитиков, в стоимости также выросли бананы (до 110,5 руб., +8,1%), черный байховый чай (1079,5 руб., +6,8%), свежая капуста и рис (70 и 83,5 руб., +6,6%), а также свекла (44,5 руб., +5,7%) и маргарин (183 руб., +5%).

Подешевел только один продовольственный товар – свежие огурцы. За неделю цена на них упала на 7,4% – до 156 рублей.

Накануне Минторг Башкирии заявил, что через две-три недели в республике прогнозируется ценовой спад на продукты. Глава ведомства объяснил, с чем это связано.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pixabay
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