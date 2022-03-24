В Башкирии в говяжьем жире обнаружили бактерии вызывающие инфекционные болезни
14:59, 24 мар 2022
В замороженном говяжьем жире «Халяль» на одном из предприятий в Уфе обнаружили бактерию Listeria. Об этом 24 марта сообщило Управление ветеринарии Башкирии.
На основании лабораторных исследований 57 килограмм партии с инфицированным жиром были сняты с реализации, а 21 марта направлены на сожжение. Такая процедура уничтожения регламентирована ветеринарным законодательством.
Бактерия Listeria вызывает листериоз – острую инфекционная болезнь многих видов животных и птиц, характеризующуюся поражением центральной нервной системы, сепсисом, абортами и маститами. Ею может заболеть и человек, но такие случаи редки: по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 млн человек.