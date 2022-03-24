Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

В Башкирии в говяжьем жире обнаружили бактерии вызывающие инфекционные болезни

В Башкирии в говяжьем жире обнаружили бактерии вызывающие инфекционные болезни

14:59, 24 мар 2022

В замороженном говяжьем жире «Халяль» на одном из предприятий в Уфе обнаружили бактерию Listeria. Об этом 24 марта сообщило Управление ветеринарии Башкирии.

На основании лабораторных исследований 57 килограмм партии с инфицированным жиром были сняты с реализации, а 21 марта направлены на сожжение. Такая процедура уничтожения регламентирована ветеринарным законодательством.

Бактерия Listeria вызывает листериоз – острую инфекционная болезнь многих видов животных и птиц, характеризующуюся поражением центральной нервной системы, сепсисом, абортами и маститами. Ею может заболеть и человек, но такие случаи редки: по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 млн человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Управление ветеринарии РБ
Теги: Уфа
Читайте также

В Стерлитамакском районе Башкирии обнаружили африканскую чуму свиней
Здравоохранение в Башкирии
В Стерлитамакском районе Башкирии обнаружили африканскую чуму свиней
В продукции фирмы «Турбаслинские бройлеры» обнаружили опасные бактерии
Потребитель в Башкирии
В продукции фирмы «Турбаслинские бройлеры» обнаружили опасные бактерии
Башкирские ученые доказали, что антибиотики скоро перестанут помогать больным
Общество в Башкирии
Башкирские ученые доказали, что антибиотики скоро перестанут помогать больным
В Башкирии усилили контроль за ввозом больных птиц
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии усилили контроль за ввозом больных птиц


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: