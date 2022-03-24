Стало известно, подорожает ли мясо в Башкирии

18:10, 24 мар 2022

Председатель Мясного союза Башкирии Виктор Фрейдин рассказал, почему в стране подорожали говядина, свинина и другие виды продукции.







«Здесь существенную роль играет импортное дорогостоящее оборудование от мировых лидеров. В России есть отечественное оборудование, но оно скорее фермерского и условно начинающего характера. Наши крупные заводы, которые производят серьезные объемы продукции, используют иностранную технику. Но, несмотря на курс, в первую очередь на стоимости сказались проблемы с поставками и нарушение логистики. И еще важный момент — все поставщики перешли на предоплату. Это требует дополнительной консолидации ресурсов в отрасли», — отметил Виктор Фрейдин.





При этом он считает, что резкого повышения цен на мясо в дальнейшем не ожидается.



«В целом, конечно, цены выросли, но по отношению к тому, что сегодня произошла некоторая коррекция в связи с ростом стоимости кормов и увеличением издержек, мы в течение года ожидаем плавный рост в пределах 10%. Резких изменений цен относительно сегодняшних позиций мы не прогнозируем», — подчеркнул Виктор Фрейдин.

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