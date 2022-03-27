Жители Башкирии были шокированы взрывным ростом цен на капусту

10:12, 27 мар 2022

В соцсетях у главы региона появилось несколько обращений от жителей Уфы на тему резкого роста цен на белокочанную капусту. Люди удивляются тому, что цена за килограмм популярного овоща стала доходить до ста рублей.



— Сделайте сразу 200 руб за кг. Капуста под 100 рублей. Эта цена в Пятерочке г. Уфа. Капуста тоже привязана к доллару или из за рубежа везём? — отметил Алексей Руднев.







— Сегодня была в магните по Свободе, 5. Капуста стоит 110 руб. Уж такой продукт для нищих и тот золотой! Что это творится вообще? Где контроль за торговыми сетями. Спекуляция на каждом шагу! — пишет Наталья Никитина.



— С ума сошли, капуста стоит больше 100 рублей. Вы что ее, за доллары покупаете? Это самый базовый овощ. Торговые сети на нас просто нажиться хотят. Неужели нельзя стоимость у них регулировать? Это же спекуляция, — подчеркнул Андрей Кудряшов.





В Центре управления республики жителям ответили, обозначив повышение цены не спекуляцией торговых сетей, а малым количеством капусты в запасах из-за неурожайного 2021 года.

— По информации наших коллег из Минторга Башкортостана, совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Башкирии министерство проводит ежедневный мониторинг розничных цен на отдельные социально значимые товары. По данным мониторинга, с начала марта 2022 года рост цен наблюдается, в том числе на капусту белокочанную.



Рост цен на овощи обусловлен быстрым истощением запасов прошлогоднего низкого урожая. Для сдерживания цен на социальную группу товаров ряд федеральных и региональных сетей - «Полушка», «Байрам», «Лукошко», «Дворик», «Аиф», «Альдо», «Малинка», «Корзинка», «Апельсин», «Ярмарка» ограничили наценку на социально значимые продукты. В частности, под минимальные наценки попали хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция и отдельные виды овощей.









В соответствии с требованиями федерального законодательства ценообразование в части обоснованности повышения цен на товары и услуги контролирует УФАС по Башкортостану, «горячая линия» по вопросам изменения цен товаров, услуг, а также их наличия: +7(347) 216-53-78, — отметил сотрудник Центра управления РБ Ильяс Сагитов.





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Фото: соцсети