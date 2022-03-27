"Ашан" продолжит работать в Башкирии

Магазины «Ашан» продолжат работу в Башкирии, так как не собираются уходить из России, передает ТАСС.
Агентство приводит слова гендиректора французской компании Auchan Ив Клода, который заявил, что она продолжит работать в интересах гражданского населения.
В России бренд присутствует двадцать лет, здесь около 30 тысяч человек являются сотрудниками компании. Напомним, в Уфе работают два магазина «Ашан».
Ранее сообщалось о том, что в соцсетях у главы региона появилось несколько обращений от жителей Уфы на тему резкого роста цен на белокочанную капусту. Люди удивляются тому, что цена за килограмм популярного овоща стала доходить до ста рублей.