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"Ашан" продолжит работать в Башкирии

"Ашан" продолжит работать в Башкирии

10:31, 27 мар 2022

Магазины «Ашан» продолжат работу в Башкирии, так как не собираются уходить из России, передает ТАСС.

Агентство приводит слова гендиректора французской компании Auchan Ив Клода, который заявил, что она продолжит работать в интересах гражданского населения.

В России бренд присутствует двадцать лет, здесь около 30 тысяч человек являются сотрудниками компании. Напомним, в Уфе работают два магазина «Ашан».

Ранее сообщалось о том, что в соцсетях у главы региона появилось несколько обращений от жителей Уфы на тему резкого роста цен на белокочанную капусту. Люди удивляются тому, что цена за килограмм популярного овоща стала доходить до ста рублей.

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Источник: ufa.aif.ru
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